Хоккеист СКА Игорь Ларионов - младший пропустит две недели из-за травмы

Форвард получил повреждение нижней части тела

Редакция сайта ТАСС

Нападающий СКА Игорь Ларионов - младший © Арина Антонова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского хоккейного СКА Игорь Ларионов - младший пропустит две недели из-за травмы нижней части тела. Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Игорь Ларионов - старший.

Ларионов - младший не вошел в состав СКА на матч с ярославским "Локомотивом" (1:3), который прошел в Санкт-Петербурге 18 октября.

"У него травма. Вчера была тренировка, он заблокировал серьезный бросок. Это травма нижней части тела. Вчера было МРТ, рентген. Обошлось без перелома. Но на данный момент он находится в резерве на две недели. Потому что две недели - это тот срок, который требуется для полного восстановления", - сказал Ларионов.

В 15 матчах текущего регулярного чемпионата Ларионов забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.