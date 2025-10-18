Футболисту "Спартака" Бабичу диагностировали разрыв крестообразной связки

Он получил повреждение в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Защитнику московского футбольного клуба "Спартак" Срджану Бабичу диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). Он был заменен в начале первого тайма. Отмечается, что защитника прооперируют в ближайшее время.

Бабичу 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.