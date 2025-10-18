"Флорида" потерпела 4-е поражение подряд в НХЛ. Бобровский сделал 28 сейвов

Ранее команда проиграла "Филадельфии", "Детройту" и "Нью-Джерси"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. "Флорида" со счетом 0:3 проиграла "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Доун (8-я и 32-я минуты) и Оуэн Пауэр (35).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил в этом матче 28 бросков. "Флорида" потерпела четвертое поражение подряд, ранее команда проиграла "Филадельфии" (2:5), "Детройту" (1:4) и "Нью-Джерси" (1:3).

"Баффало" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала четыре очка в пяти матчах. "Флорида" с шестью очками после семи встреч идет пятой в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Баффало" на выезде сыграет с "Монреалем" в ночь на 21 октября по московскому времени, "Флорида" в ночь на 22 октября в гостях встретится с "Бостоном".