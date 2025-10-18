Неделя высокой моды в спорте прошла в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Неделя высокой моды в спорте, объединяющей эстетику моды и силу спортивного духа, прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В течение двух дней в центре столицы проходили панельные дискуссии, мастер-классы, показы, связанные со спортом. Как рассказали ТАСС организаторы мероприятия, нынешнее событие эпохальное - после двух лет локальных мероприятий на ВДНХ неделя вышла на новый уровень. Помимо обширной программы мероприятий, гостями стали прославленные спортсмены, в том числе фигуристка Евгения Медведева.

В первый день мероприятия обсуждались такие насущные темы, как запрет страз в костюмах юных гимнасток, ошибки в построении основы выкройки костюмов и истории спортивных нарядов от Олимпийских игр Древней Греции до наших дней.

"Это удивительное мероприятие, на котором я чувствую себя как на празднике. Важно собирать представителей моды и спортивной индустрии на форуме, чтобы обсуждать и анализировать тенденции в модной индустрии спорта", - сказала ТАСС дизайнер Марина Гогуа, работавшая со всеми лучшими гимнастками России - от Алины Кабаевой до сестер Авериных.

Во второй день продолжились панельные дискуссии, а также состоялись конкурсные показы спортивных коллекций. Как сообщили организаторы, в следующем году мероприятие будет еще более масштабным.