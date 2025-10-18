Главный тренер "Локомотива" поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА

Железнодорожники одержали победу со счетом 3:0

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рад победе своей команды над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Локомотива".

"Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий "Локомотива" Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку. Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады", - сказал Галактионов.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков.