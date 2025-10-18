В Москве стартовал Russian Open DanceSport Championships

Соревнования завершатся 26 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первые состязания в рамках международного танцевального турнира Russian Open DanceSport Championships состоялись в субботу в Москве.

В первый день прошли женские соревнования в сольных программах, а также в дуэтах, собранных из одного профессионала и любителя. В сольных соревнованиях приняли участие 808 солисток из 65 регионов страны. Победительницей сольного турнира среди взрослых стала Дарья Чудакова.

Соревнования Russian Open DanceSport Championships завершатся 26 октября. В их программу войдут Кубок мира среди любителей и профессионалов, международные соревнования в младших возрастных группах, чемпионат России по секвею, всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе и двоеборье, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие по танцевальному спорту среди пар "Pro-Am", "американ смус". Ожидается участие более 3 000 танцевальных дуэтов из 70 субъектов России, а также 30 стран мира.