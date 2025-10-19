Нападающий "Рейнджерс" Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ

Команда из Нью-Йорка победила со счетом 4:3 "Монреаль"

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем". Встреча прошла в Монреале и завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мика Зибанежад (12-я минута), Джей Ти Миллер (1), Мэттью Робертсон (45) и Панарин (46). У проигравших отличились Юрай Слафковский (2), Ник Сузуки (4) и Ноа Добсон (49).

Российский нападающий "Рейнджерс" забросил первую шайбу в сезоне, в его активе также пять результативных пасов. В эпизоде с голом Панарина первую голевую передачу в составе "Рейнджерс" оформил российский защитник Владислав Гавриков, который прошлый сезон провел в "Лос-Анджелесе" и подписал контракт с командой из Нью-Йорка в межсезонье. У "Монреаля" голевым пасом отметился 19-летний форвард Иван Демидов.

"Рейнджерс" после семи матчей набрали 7 очков и занимают 5-е место в Столичном дивизионе и 8-ю строчку в Восточной конференции. "Монреаль" имеет в активе 8 очков и располагается на 2-м месте в Атлантическом дивизионе и на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Рейнджерс" примут "Миннесоту", "Монреаль" дома сыграет с "Баффало". Игры продут в ночь на вторник по московскому времени.