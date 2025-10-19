Алаев назвал матч РПЛ "Локомотив" - ЦСКА одним из лучших в сезоне

Встреча завершилась со счетом 3:0

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Матч 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и ЦСКА был одним из лучших в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй - нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

"Матч "Локомотив" - ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона - насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями, - сказал Алаев. - Первый и второй голы получились сумасшедшими - настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах "Локомотива" и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты".

"Локомотив" лидирует в таблице РПЛ с 26 очками. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей позиции.