Церемония открытия чемпионата мира по спортивной гимнастике прошла в Джакарте

Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Официальная церемония открытия 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике прошла в столице Индонезии Джакарте.

В программе был представлен традиционный индонезийский танец, который отражает культурное наследие Джакарты. Президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ и президент Федерации гимнастики Индонезии Ита Юлиати объявили соревнования открытыми, ударив в гонг.

"Мы гордимся тем, что впервые в истории 427 лучших гимнастов мира прибыли сюда и собрались на одной арене здесь, в Джакарте. Всего в чемпионате примут участие 77 стран", - сказала Юлиати.

На чемпионат мира в Джакарте были заявлены 10 российских гимнастов, которые выступят в нейтральном статусе. Это Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Позднее старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил ТАСС, что Карцев пропустит турнир из-за травмы пальца на руке.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.