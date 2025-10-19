Панарина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" набрал четыре очка в матче против "Монреаля"

Артемий Панарин © Luke Hales/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Панарин забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче с "Монреалем" (4:3).

Второй звездой дня признан американский нападающий "Вегаса" Джек Айкел, который сделал четыре голевые передачи в домашнем матче с "Калгари" (6:1).

Третьей звездой стал американский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз. Он забросил две шайбы и сделал голевой пас в домашней встрече с "Эдмонтоном" (5:3).