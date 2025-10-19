Самсонова в паре с американкой выиграла теннисный турнир в Нинбо

В финальном матче Людмила Самсонова и Николь Меличар обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани

Редакция сайта ТАСС

Людмила Самсонова и Николь Меличар © Wang He/ Getty Images

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо в парном разряде.

В финальном матче Самсонова и Меличар обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 5:7, 6:4, 10:8.

Самсоновой 26 лет, она находится на 18-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре она выиграла третий титул. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

В решающем матче в женском одиночном разряде на турнире в Нинбо россиянка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.