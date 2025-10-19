Футболист ЦСКА Дивеев получил перелом носовой перегородки

Защитник пропустит матч Кубка России с "Акроном"

Редакция сайта ТАСС

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:0.

Дивеев пропустит матч заключительного тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с тольяттинским "Акроном", который состоится 21 октября. Отмечается, что защитник будет готовиться к следующему матчу чемпионата с самарскими "Крыльями Советов". Игра состоится 25 октября.