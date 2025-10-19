Алфосов: гимнаст Маринов после дебюта на ЧМ может смело смотреть в будущее

Маринов занимает второе место в квалификационном турнире чемпионата мира в личном многоборье после выступления половины участников

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Даниел Маринов после удачного дебюта на чемпионате мира может смело смотреть в будущее. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Маринов занимает второе место в квалификационном турнире чемпионата мира в Джакарте в личном многоборье после выступления половины участников. Спортсмен набрал 81,932 балла и уступает только трехкратному олимпийскому чемпиону японцу Дайки Хасимото (83,065). Квалификационный турнир в мужском многоборье завершится 20 октября. В финале, который пройдет 22 октября, примут участие 24 сильнейших гимнаста (не более двух от одной страны).

"Возвращение мужской команды России на международную арену получилось. Мы продолжаем находиться в тренде мировой спортивной гимнастики, - сказал Алфосов. - Я доволен сегодняшним выступлением Даниела Маринова, для которого этот чемпионат мира стал дебютным на мировом уровне. Вся команда уже поздравила его с этим. Он сегодня показал то, на что был готов. Даня Маринов может смело смотреть в будущее".

На чемпионат мира в Джакарте были заявлены 10 российских гимнастов, которые выступят в нейтральном статусе. Это Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Позднее Алфосов сообщил ТАСС, что Карцев пропустит турнир из-за травмы пальца руки.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.

Чемпионат мира проходит с 18 по 25 октября в Джакарте.