Гогниев увел футболистов "Алании" с поля в знак протеста против судейства

Команда во время матча с "Велесом" ушла после назначенного пенальти в свои ворота, но вернулась через несколько минут

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 19 октября. Главный тренер владикавказской "Алании" Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля в матче Леон - Второй лиги против московского "Велеса" в знак протеста против судейства.

Гогниев увел команду с поля после назначенного пенальти в ворота "Алании" в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.

Встреча 14-го тура проходила во Владикавказе и завершилась победой "Велеса" со счетом 4:0.