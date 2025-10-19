"Алания" обратится в ЭСК РФС после матча с "Велесом"

По ходу матча главный тренер "Алании" Спартак Гогниев увел своих подопечных с поля после назначенного пенальти в ворота команды

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Владикавказская "Алания" намерена обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Леон - Второй лиги против московского "Велеса". Об этом ТАСС сообщили в "Алании".

"Ряд судейских решений по ключевым эпизодам матча вызывает вопросы. В связи с этим нами будет направлено обращение в экспертно-судейскую комиссию с ожиданием объективного разбирательства", - говорится в сообщении.

По ходу матча, который прошел в воскресенье, главный тренер "Алании" Спартак Гогниев увел своих подопечных с поля после назначенного пенальти в ворота команды. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Велеса".