"Торпедо" впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

В воскресенье нижегородская команда победила тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:3
Редакция сайта ТАСС
16:14

Игроки "Торпедо"

© Петр Ковалев/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Нагорный" в присутствии 5 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У "Лады" отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).

"Торпедо" прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили "Ладу", встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.

"Торпедо" благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. "Лада" идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче "Торпедо" 22 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Лада" в этот же день примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"17911110455-3524
2"Торпедо"19730010851-5421
3"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
4"Северсталь"16901000645-3520
5"Динамо" Мн15611120445-3519
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М15315100544-4319
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА16510130642-4516
10"Лада"174001101133-6710
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"171111110272-4728
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

