"Торпедо" впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Нагорный" в присутствии 5 500 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У "Лады" отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).
"Торпедо" прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили "Ладу", встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.
"Торпедо" благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. "Лада" идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче "Торпедо" 22 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Лада" в этот же день примет минское "Динамо".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|17
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|55-35
|24
|2
|"Торпедо"
|19
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|51-54
|21
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|4
|"Северсталь"
|16
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45-35
|20
|5
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|6
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|7
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|17
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|33-67
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|17
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|72-47
|28
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8