"Торпедо" впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

В воскресенье нижегородская команда победила тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:3

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Торпедо" © Петр Ковалев/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Нагорный" в присутствии 5 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У "Лады" отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).

"Торпедо" прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили "Ладу", встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.

"Торпедо" благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. "Лада" идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче "Торпедо" 22 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Лада" в этот же день примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 17 9 1 1 1 1 0 4 55-35 24 2 "Торпедо" 19 7 3 0 0 1 0 8 51-54 21 3 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 4 "Северсталь" 16 9 0 1 0 0 0 6 45-35 20 5 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 17 4 0 0 1 1 0 11 33-67 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10