Футболисты "Динамо" и "Ахмата" впервые с 2019 года сыграли вничью в Москве
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:2 сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Иван Сергеев (17-я минута) и Константин Тюкавин (90+4). У гостевой команды отличились Георгий Мелкадзе (21) и Эгаш Касинтура (88). На 38-й минуте капитан "Ахмата" Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти, ударив выше ворот.
Тюкавин забил в РПЛ впервые после травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. Из-за повреждения форвард пропустил шесть месяцев. На поле Тюкавин вернулся 13 сентября, выйдя на замену в матче чемпионата России против московского "Спартака" (2:2), 17 сентября футболист поразил ворота "Сочи" в игре Фонбет - Кубка России (4:0).
"Динамо" и "Ахмат" впервые за шесть лет завершили вничью очный матч, который проходил в Москве. В последний раз подобное произошло 2 ноября 2019 года, та встреча завершилась со счетом 1:1. После этого "Динамо" на своем поле пять раз обыграло соперника, один раз сильнее были грозненцы. В прошлом сезоне бело-голубые дома обыграли "Ахамат" (4:2), в Грозном победитель не был выявлен (1:1).
"Динамо" и "Ахмат" занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Команды набрали по 16 очков. В следующем туре "Динамо" 26 октября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" днем позднее примет "Сочи".
До этого команды проведут заключительные матчи на групповой стадии "пути РПЛ" кубка страны. "Динамо" 22 октября примет самарские "Крылья Советов", "Ахмат" в тот же день встретится на выезде с казанским "Рубином".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|2
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24
|22
|13
|9
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|12
|6
|5
|1
|23
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|12
|4
|4
|4
|16
|20
|19
|1
|9
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|12
|2
|4
|6
|10
|5
|15
|-10
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21