Футболисты "Динамо" и "Ахмата" впервые с 2019 года сыграли вничью в Москве

Встреча завершилась со счетом 2:2

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:2 сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Иван Сергеев (17-я минута) и Константин Тюкавин (90+4). У гостевой команды отличились Георгий Мелкадзе (21) и Эгаш Касинтура (88). На 38-й минуте капитан "Ахмата" Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти, ударив выше ворот.

Тюкавин забил в РПЛ впервые после травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. Из-за повреждения форвард пропустил шесть месяцев. На поле Тюкавин вернулся 13 сентября, выйдя на замену в матче чемпионата России против московского "Спартака" (2:2), 17 сентября футболист поразил ворота "Сочи" в игре Фонбет - Кубка России (4:0).

"Динамо" и "Ахмат" впервые за шесть лет завершили вничью очный матч, который проходил в Москве. В последний раз подобное произошло 2 ноября 2019 года, та встреча завершилась со счетом 1:1. После этого "Динамо" на своем поле пять раз обыграло соперника, один раз сильнее были грозненцы. В прошлом сезоне бело-голубые дома обыграли "Ахамат" (4:2), в Грозном победитель не был выявлен (1:1).

"Динамо" и "Ахмат" занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Команды набрали по 16 очков. В следующем туре "Динамо" 26 октября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" днем позднее примет "Сочи".

До этого команды проведут заключительные матчи на групповой стадии "пути РПЛ" кубка страны. "Динамо" 22 октября примет самарские "Крылья Советов", "Ахмат" в тот же день встретится на выезде с казанским "Рубином".