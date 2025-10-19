Пивоваров заявил, что в "Динамо" не стоит кадровый вопрос

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" недовольно результатами команды в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), однако кадровый вопрос не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В воскресенье "Динамо" дома сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12-го тура РПЛ. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице.

"Нас не устраивают результаты, после 12 туров очков сильно меньше, чем рассчитывали, не в той зоне таблицы находимся. Кадровый вопрос не стоит сейчас, нужно работать. Мы находимся в первой части сезона, выступаем в обоих соревнованиях, да, есть серьезный отрыв от первой тройки в РПЛ, но все впереди", - сказал Пивоваров.

В следующем туре РПЛ "Динамо" 26 октября в гостях сыграет с петербургским "Зенитом".