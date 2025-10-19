В "Динамо" считают, что в матче с "Ахматом" обе команды заслужили ничью

Бело-голубые ушли от поражения благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время

Надер Гандри ("Ахмат"), Эль-Мехди Маухуб ("Динамо") и Ризван Уциев ("Ахмат") © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" могли провести матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" лучше, но соперник заслужил очки в равной степени с бело-голубыми. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Ахматом" в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2, хозяева ушли от поражения благодаря голу Константина Тюкавина в компенсированное ко второму тайму время.

"Мне показалось, что мы могли выступить лучше и набрать больше очков, - сказал Пивоваров. - С учетом того, как складывалась игра, могли и проиграть. Хотя по классу команды и моментам, которые создали, имели примеущество. "Ахмат" бился, заслужил очки, как и мы. Гол Кости - из позитивного, мы поздравили его, но хотелось другой результат".

Пивоваров прокомментировал незабитый пенальти капитана "Ахмата" Лечи Садулаева в первом тайме. "Пенальти нам не забили, но вопросы к арбитру были. Вопрос в последовательности. Были угловые неочевидные. Арбитр недавно начал судить в РПЛ, пожелаем ему удачи, хотелось бы таких матчей поменьше", - заключил он.

"Динамо" и "Ахмат" занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Команды набрали по 16 очков.