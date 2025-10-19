Пивоваров рассказал, что Ивлев погружается в проблематику "Динамо"

Ивлев был назначен на пост председателя совета директоров клуба 6 октября

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев постепенно погружается в проблематику и повестку клуба. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

2 октября "Динамо" объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. О назначении Ивлева было объявлено 6 октября.

"Работа с Ивлевым? Постепенно погружается в проблематику, повестку, идут корпоративные процедуры по его утверждению. Мы с ним работали раньше на других проектах. Хорошие, рабочие отношения. Он говорил, что болеет за Динамо с 1974 года", - сказал Пивоваров.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета "Динамо". С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства и покинул его в декабре 2020 года.