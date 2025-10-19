Футболист "Динамо" Тюкавин заявил, что пока далек от своей лучшей формы

В матче с "Ахматом" Тюкавин забил в добавленное ко второму тайму время и принес "Динамо" ничью

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин далек от своей лучшей физической формы и рассчитывает на полное восстановление кондиций после полноценных сборов с командой. Об этом Тюкавин рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с грозненским "Ахматом" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин забил в добавленное ко второму тайму время и принес "Динамо" ничью.

"Рад, конечно, что получилось спасти команду от поражения, забить 50-й гол за родное "Динамо", за свой клуб. Были моменты, когда должны были забивать. Завтра на тренировке обсудим на теории, поговорим, думаю, что будет непростой разговор", - сказал Тюкавин.

"Как оцениваю свою физическую форму? До идеального пока далеко. Возможно, в этом году наберу какие-то кондиции. Но не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, нужно пройти полноценные сборы с командой, Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером "Динамо" - прим. ТАСС), постепенно буду набирать кондиции", - добавил он.

Тюкавин забил в РПЛ впервые после травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. Из-за повреждения форвард пропустил шесть месяцев. На поле Тюкавин вернулся 13 сентября, выйдя на замену в матче чемпионата России против московского "Спартака" (2:2), 17 сентября футболист поразил ворота "Сочи" в игре Фонбет - Кубка России (4:0).