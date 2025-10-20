Алаев считает, что высокая конкуренция развивает РПЛ

По мнению главы лиги, это также способствует зрительскому интересу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Высокая конкуренция развивает Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и клубы. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

"Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига, - сказал Алаев. - После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории".

После 12 туров "Локомотив" с 26 очками лидирует в таблице РПЛ. Столько же очков у идущего вторым "Краснодара", который находится ниже за счет результата личной встречи с железнодорожниками. Третье место с 24 очками занимает ЦСКА.