Отец Малкина допустил, что хоккеист хотел бы продолжить игровую карьеру

Контракт 39-летнего нападающего с "Питтсбургом" истекает в июне 2026 года

Евгений Малкин © Thearon W. Henderson/ Getty Images

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Малкин может продолжить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал отец игрока Владимир Малкин.

Контракт 39-летнего Малкина с "Питтсбургом", за который он выступает с 2006 года, истекает в июне 2026 года.

"Женя, думаю, хочет еще играть. Мне самому хочется, чтобы он играл. Я не могу представить его вне хоккея", - сказал Владимир Малкин.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона Национальной хоккейной лиги (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012). Вместе с Павлом Дацюком и Александром Овечкиным Малкин вошел в символическую сборную игроков НХЛ первой четверти XXI века.

В составе сборной России Малкин стал чемпионом мира 2012 и 2014 года, серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2007, 2019) призером турнира. Был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года. Малкин вошел в символическую сборную мира по версии Международной федерации хоккея (с 2010 по 2020 год). Также он вошел в символическую сборную СССР/России за все времена.