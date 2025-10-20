Вратарь "Динамо" Расулов считает Яшина лучшим голкипером в истории

Голкипер бело-голубых отметил, что сейчас ему нравится игра бразильского вратаря "Ливерпуля" Алиссона

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Единственный вратарь - обладатель "Золотого мяча", воспитанник "Динамо" Лев Яшин является лучшим голкипером в истории футбола. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Динамо" Курбан Расулов.

В воскресенье Расулов дебютировал в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против грозненского "Ахмата" (2:2).

"Я решил стать вратарем, потому что предложил тренер. Спросил, хочу ли быть вратарем, я ответил положительно. Кумира какого-то не было, - сказал Расулов. - Но был Мануэль Нойер, который перевернул все. А так слежу за всеми вратарями. Сейчас очень нравится Алиссон, суперхладнокровный и спокойный вратарь".

"Раньше в России был Игорь Акинфеев, он был один. Сейчас конкуренция во вратарской линии в чемпионате России возросла. Выделялся Матвей Сафонов, он уехал [из "Краснодара" во французский ПСЖ]. Если из чемпионата России выделять, то голкиперы первой пятерки-шестерки одинаковые, по статистике можно посмотреть, много вратарей сыграли "на ноль". Кого-то выделить тяжело, в целом все равны. Если брать за всю историю, то, конечно, Лев Яшин, но это не только в чемпионатах России, но и во всем мире", - добавил Расулов.