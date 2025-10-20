Свищев оценил решение трибунала IBSF о незаконности отстранения россиян

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Признание незаконности решения о недопуске российских бобслеистов и скелетонистов является важным шагом к возвращению на международную арену. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Это решение будет шагом вперед для возвращения на международные соревнования, - сказал Свищев. - Теперь важен прецедент, чтобы одна из международных федераций сделала шаги по допуску наших спортсменов. Тогда и остальные будут совершать подобные шаги смелее и чаще. Пока можем наблюдать за реакцией со стороны международных федераций. Но юридическая работа ведется, это важно".

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.