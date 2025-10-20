Призовой фонд лыжно-биатлонной Гонки чемпионов составит 14 млн рублей

Соревнования пройдут в Рязани 3-4 января

ТАСС, 20 октября. Призовой фонд второй лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая пройдет в январе в Рязани, составит 14 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Соревнование пройдет в два этапа: 3 января в ходе квалификации определятся 10 команд, которые затем 4 января поборются за призовой фонд.

Первая гонка чемпионов прошла с 4 по 5 января 2025 года в формате смешанной эстафеты, команды были составлены из представителей лыжных гонок и биатлона. Первые два этапа бежали лыжники, заключительные два - биатлонисты.

Победителем первой Гонки чемпионов стала команда двукратного бронзового призера Олимпийских игр по лыжным гонкам Александра Терентьева. В ее составе также выступали Мария Истомина, биатлонисты Наталия Шевченко и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов. Второе место заняла команда Евгения Емерхонова, вместе с которым выступили Алена Баранова, Денис Спицов и Анастасия Гришина. Третьей стала команда Алексея Червоткина, в состав которой также вошли Алина Пеклецова, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков.