Александра Емельяненко выписали из больницы в Москве
Редакция сайта ТАСС
09:07
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко выписан из больницы, в которой он находился на процедурах. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.
Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко был в больнице несколько дней на процедурах.
"Александра выписали. У него все в порядке", - сказал менеджер. По информации ТАСС, Емельяненко находился в медицинском учреждении при МГУ.
На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.