Отец Дальмайер прокомментировал гибель биатлонистки в горах

Спортсменка попала под камнепад при восхождении на пик Лайла 28 июля

Редакция сайта ТАСС

Лаура Дальмайер © Alexander Hassenstein/ Bongarts/ Getty Images

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Отец двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в результате камнепада, хотел бы вернуть тело дочери домой. Об этом он рассказал журналу Der Spiegel.

Дальмайер погибла при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Спортсменка попала под камнепад 28 июля, ее напарница вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь утром 29 июля. Спасатели не могли добраться до спортсменки из-за угрозы нового камнепада.

"Мы хотели бы вернуть Лауру домой. Но это оказалось невозможным", - сказал отец спортсменки Андреас Дальмайер.

Ранее сообщалось, что Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели. 15 сентября газета Bild сообщила, что спасатели приняли решение не эвакуировать с гор Пакистана тело спортсменки.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она семь раз становилась чемпионкой мира, выигрывала Большой хрустальный глобус в сезоне-2016/17.