Более 100 детей приняли участие в фестивале "Сильные фигуры" во Владимире

Впервые фестиваль "Сильные фигуры" состоялся в 2019 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 100 детей приняли участие в очередном этапе Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" во Владимире.

"Третий раз этап Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проходит в нашем регионе, и мы признательны организаторам этого масштабного и престижного спортивного события за то, что они вновь и вновь выбирают наш регион в качестве площадки для проведения турниров, - сказала министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова. - Шахматы - это и спорт, и наука, и искусство, они учат делать правильные шаги не только на доске, но и в жизни. Во Владимирской области шахматами занимается более шести тысяч человек, у этого вида спорта в нашем регионе есть и собственные традиции, и отличные перспективы развития".

Фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проходит в Российской Федерации с 2019 года. В его программе - турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, шахматам и шашкам. Фестивали проходили в Москве, Краснодарском крае, Тверской, Владимирской, Свердловской и Московской областях. Организаторами турнира являются первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, публицист Евгений Ковтун.