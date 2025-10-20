Гомоляко покинул пост спортивного директора хоккейного клуба "Лада"

Он занимал эту должность с 15 мая

Редакция сайта ТАСС

Сергей Гомоляко © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 20 октября. /ТАСС/. Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора тольяттинского хоккейного клуба "Лада" по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он занимал эту должность с 15 мая.

"Сергей Юрьевич обратился ко мне еще две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - сказал генеральный директор клуба Александр Харламов.

Гомоляко 55 лет. С 2011 по 2013 год он входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с 2013 по 2014 год был начальником команды. С 2020 года по 2024-й работал в качестве спортивного директора "Металлурга". За это время команда выиграла Кубок Гагарина (2024), а также стала финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (2022).

В качестве хоккеиста Гомоляко выступал за "Металлург" с 1995 по 2000 год, а также в сезоне-2002/03. Также он играл за "Трактор" и "Мечел" из Челябинска, уфимский "Салават Юлаев", "Ладу", воскресенский "Химик" и череповецкую "Северсталь".