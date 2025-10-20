"Спартак" почтил память болельщиков, погибших в давке в 1982 году
12:10
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" почтил память болельщиков, погибших в давке на стадионе "Лужники" в 1982 году во время матча против нидерландского "Харлема". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе "Лужники", произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
"Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков. Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем", - говорится в заявлении клуба.
В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" 25 октября.