КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

Лучшим форвардом стал Герман Точилкин из "Нефтехимика"

Дамир Шарипзянов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вратарь хабаровского "Амура" Максим Дорожко признан лучшим голкипером прошедшей недели регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дорожко провел три встречи, в двух из них его команда победила. Вратарь отразил 95,69% бросков по своим воротам и один раз сыграл "на ноль".

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда". В трех встречах он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Лучшим нападающим признали форварда нижнекамского "Нефтехимика" Германа Точилкина, который в трех матчах забросил четыре шайбы и отметился одним результативным пасом. Лучшим новичком стал Илья Квочко из череповецкой "Северстали" - на его счету две заброшенные шайбы в трех матчах.