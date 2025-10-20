Футболист "Локомотива" Батраков повторил достижение Жо и Кержакова

20-летний полузащитник во втором сезоне подряд забил как минимум 10 мячей в рамках чемпионата страны

Редакция сайта ТАСС

Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков стал третьим игроком в ХХI веке, забившим десять или более мячей в двух разных сезонах чемпионатов России по футболу в возрасте до 21 года.

Батраков отметился голом в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА (3:0). Этот мяч стал для него десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.

Ранее в XXI веке достичь отметки в десять голов за чемпионат России в возрасте до 21 года дважды удавалось только бразильцу Жо (2006 и 2007 годы) и россиянину Александру Кержакову (2002, 2003). Жо в тот момент выступал за московский ЦСКА, Кержаков - за петербургский "Зенит".