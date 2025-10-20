Игроки в настольный теннис из РФ впервые провели сборы в Туркмении

Тренер клуба УГМК Илья Жидков отметил высокий уровень игры спортсменов сборной Туркмении

АШХАБАД, 20 октября. /ТАСС/. Игроки в настольный теннис клуба УГМК (Свердловская область) приехали на тренировочные сборы в Ашхабад, передает корреспондент ТАСС.

"Приехали шесть спортсменов, один тренер и один представитель. Сборы продлятся 5 дней. Мы приехали сюда для обмена опытом: посмотреть тренировочный процесс, поиграть", - сообщил ТАСС тренер клуба Илья Жидков.

Он высоко оценил уровень игры местных спортсменов. "У спортсменов уровень достаточно высокий. Играли вчера на счет, борьба была не на шутку", - сказал Жидков.

В свою очередь главный тренер сборной Туркмении по настольному теннису Давуд Якубов отметил, что уровень российских спортсменов "очень сильный". Он заявил, что для местных игроков такие мероприятия очень важны.

"В первую очередь дети играют, видят многих спортсменов, новый стиль. Для них это впервые. Во-первых, у них появляется желание больше тренироваться, видеть других спортсменов. И также эти спортсмены, приехавшие из Российской Федерации, они тоже видят новый стиль игры. Это тоже для спортсмена очень важно", - сказал Якубов, добавив, что игроки из РФ приехали на сборы в Туркмению впервые.

В 2010, 2013, 2016, 2017, 2019, 2023 и 2024 годах мужская команда УГМК становилась сильнейшей в премьер-лиге. В сезонах-2021/22, 2022/23, 2023/24 чемпионом страны становилась женская команда клуба. В 2013 году УГМК стал победителем Кубка Европы.