Месси поддержал аргентинцев после поражения в финале молодежного ЧМ

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче

Редакция сайта ТАСС

Лионель Месси © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Нападающий Лионель Месси поддержал футболистов молодежной сборной Аргентины после их поражения от команды Марокко в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.

Читайте также

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

"Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир, и, несмотря на то что мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей, мы испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали от всего сердца бело-голубые цвета", - написал Месси.

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.

Сборная России отстранена от международных соревнований. Последний раз команда СССР завоевала титул чемпиона мира среди молодежных сборных в 1977 году.