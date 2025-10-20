"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское "Динамо"
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Волков (15-я и 58-я минуты) и Павел Красковский (26). У "Динамо" отличились Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой (46).
"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 18 матчах. "Динамо" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 19 очков в 16 играх.
Следующий матч 22 октября "Локомотив" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 23 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|18
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|58-37
|26
|2
|"Торпедо"
|19
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|51-54
|21
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|4
|"Северсталь"
|16
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45-35
|20
|5
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|6
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|7
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|17
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|33-67
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|17
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|72-47
|28
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8