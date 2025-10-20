"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев

Редакция сайта ТАСС

Байрон Фрейз ("Локомотив") и Егор Римашевский ("Динамо") © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Волков (15-я и 58-я минуты) и Павел Красковский (26). У "Динамо" отличились Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой (46).

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 18 матчах. "Динамо" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 19 очков в 16 играх.

Следующий матч 22 октября "Локомотив" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 23 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 18 10 1 1 1 1 0 4 58-37 26 2 "Торпедо" 19 7 3 0 0 1 0 8 51-54 21 3 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 4 "Северсталь" 16 9 0 1 0 0 0 6 45-35 20 5 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 17 4 0 0 1 1 0 11 33-67 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10