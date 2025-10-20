Реклама на ТАСС
"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев
18:12

Байрон Фрейз ("Локомотив") и Егор Римашевский ("Динамо")

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Александр Волков (15-я и 58-я минуты) и Павел Красковский (26). У "Динамо" отличились Антон Слепышев (36) и Артем Швец-Роговой (46).

"Локомотив" одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 18 матчах. "Динамо" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 19 очков в 16 играх.

Следующий матч 22 октября "Локомотив" на выезде проведет с казанским "Ак Барсом". "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 23 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"181011110458-3726
2"Торпедо"19730010851-5421
3"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
4"Северсталь"16901000645-3520
5"Динамо" Мн15611120445-3519
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М16315100646-4619
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА16510130642-4516
10"Лада"174001101133-6710
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"171111110272-4728
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

