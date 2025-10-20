"Калгари" поместил российского хоккеиста Мироманова на драфт отказов
ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" поместил российского защитника Даниила Мироманова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Джеймс Миртл.
В текущем сезоне Мироманов провел за "Калгари" один матч и не отметился результативными действиями.
Мироманову 28 лет, он выступает в НХЛ с 2021 года, в лиге, помимо "Калгари", он выступал за "Вегас". Всего в НХЛ россиянин провел 94 матча, забросил 7 шайб и отдал 16 голевых передач. В Континентальной хоккейной лиге игрок выступал за "Сочи".