"Калгари" поместил российского хоккеиста Мироманова на драфт отказов

В текущем сезоне защитник провел за "Калгари" один матч и не отметился результативными действиями

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Калгари" Даниил Мироманов © Mathieu Belanger/ Getty Images

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" поместил российского защитника Даниила Мироманова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Джеймс Миртл.

В текущем сезоне Мироманов провел за "Калгари" один матч и не отметился результативными действиями.

Мироманову 28 лет, он выступает в НХЛ с 2021 года, в лиге, помимо "Калгари", он выступал за "Вегас". Всего в НХЛ россиянин провел 94 матча, забросил 7 шайб и отдал 16 голевых передач. В Континентальной хоккейной лиге игрок выступал за "Сочи".