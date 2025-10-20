Сергаева: международные турниры придали уверенности российским гимнасткам

По словам тренера, спортсменки крепнут на глазах после выезда за рубеж

Главный тренер сборной России Татьяна Сергаева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Выезд на международные турниры дает определенную уверенность для российских гимнасток. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

В понедельник Мария Борисова победила в многоборье в финале Кубка сильнейших в Москве, набрав 119,20 балла. Второе место заняла россиянка Милена Щенятская (115,05 балла). Третьей стала белоруска Дарья Веренич (114,25).

"Девочки прошли большой путь - три этапа Кубка сильнейших - это тоже очень сильно закаляет. Посмотрите на девочек из белорусской команды - они совсем другие, очень технически все выросли. Финал - значимое событие, многие нервничали, потому что мы полностью перевернули зал. Мы сделали зал наподобие чемпионатов мира и Европы. Создали такой стресс для всех девочек, повысили значимость финала. Конечно, девочки после того, как съездили на международные турниры, крепнут на глазах, - отметила Сергаева. - Ульяна Янус сегодня открылась совершенно с другой стороны. Она настолько мощно набрала по эмоциям, ей так захотелось выделиться после того, как она съездила на AEON Cup. Новая Ульяна Янус, это правда".

"Я уже давно говорила, что выезд на международные турниры дает определенную уверенность для каждой гимнастки, - сказала Сергаева. - Одно дело вариться в собственном соку и между собой соревноваться, другое - уехать в другую страну на турнир FIG с судьями FIG, показать себя, узнать, что о нас думают. И оттуда они уже приезжают с определенным опытом в выступлениях. И вот яркий пример - Ульяна, была совсем такой маленькой девочкой, мышкой, начинающей гимнасткой. И сегодня она показала себя уже как абсолютно взрослая гимнастка. Всего-то прошла неделя после AEON Cup, и она поняла, что нужно делать. Я думаю, что этих турниров нам надо набирать все больше и больше, чтобы наши гимнастки приобретали уверенность".

Сергаева также отметила, над чем предстоит поработать Щенятской. "Милена Щенятская - это уже взрослая девочка, она прекрасно понимает, как себя подать, у нее очень хороший опыт. Жалко, пока еще нет такого серьезного международного опыта, но мы пытались с ней выехать, она ездила в Китай и тоже покорила всю публику своей экспрессией. Ей надо подработать чуть-чуть с элементами тела помощнее, - сказала она. - Там немножко не хватает. Фуэте надо подработать, немного риски усложнить, может быть. Думаю, что мы над этим поработаем все вместе".

Тренер сборной России рассказала о соревновательных планах спортсменок. "Дадим отдых [гимнасткам] в декабре. Последним стартом будет Кубок России в самом начале декабря. Мы специально попытались освободить декабрь, чтобы девочки начали работать над своими программами, над чем-то новым, может быть, над физической подготовкой. Там будет пауза, а до кубка пока пауза не предвидится", - добавила Сергаева.