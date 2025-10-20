Хартли сравнил хоккеистов Ковальчука и Радулова

Тренер "Локомотива" считает обоих игроков отличными лидерами

Редакция сайта ТАСС

Александр Радулов и Илья Ковальчук © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук и двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов являются отличными лидерами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли.

Ковальчук выступал за "Авангард" в сезоне-2020/21, тогда омская команда под руководством Хартли завоевала Кубок Гагарина. Ранее российский нападающий работал с канадским специалистом в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Атланта" (ныне - "Виннипег"). 39-летний Радулов играет за "Локомотив".

"Они оба ответственные игроки, у них за плечами отличные карьеры. Оба отличные лидеры и всегда хотят побеждать. Я помню, как Ковальчук помог "Авангарду", и вижу, что сейчас делает Радулов. Он один из лучших наших игроков, это лидер команды, который всегда дает энергию партнерам", - сказал Хартли.

Ковальчук не выступает с 2024 года. Радулов в 18 матчах текущего регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги забросил 9 шайб и сделал 9 результативных передач.