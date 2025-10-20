Сергаева оценила выступление гимнастки Борисовой на клубном ЧМ

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в командном зачете клубного чемпионата мира в Токио

Мария Борисова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Борисова хорошо показала себя на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Татьяна Сергаева.

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус показали второй результат в командном зачете клубного чемпионата мира Aeon Cup в Токио, набрав 324,100 балла. В понедельник Борисова стала первой в многоборье в финале Кубка сильнейших.

"Я хочу сказать, что Маша [Борисова] показала себя очень хорошо на турнире в Японии. Она сработала все четыре вида по два раза, то есть восемь выходов без единого завала, что у нее не получалось дома. И, конечно, это для нее большой плюс. Мы с ней вместе приобрели уверенность", - отметила Сергаева.

"Понимаю, что сейчас она немного ошибалась. Посмотрите, какую ленту она сегодня сделала. Сражалась с этим хвостом, но все равно концовку сделала наотмашь. Вот это и требуется от наших гимнасток. Одно дело - техническая работа, другое - эмоциональная подача, которая должна быть на международном уровне. Без нее нас не будут воспринимать, с этим начнем работать", - сказала тренер.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup проходил с 10 по 13 октября в Токио. Он стал первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступали в нейтральном статусе.