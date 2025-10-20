Крамник заявил, что у Народицкого давно были проблемы со здоровьем

Американский гроссмейстер умер на 30-м году жизни

Владимир Крамник © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий давно испытывал серьезные проблемы со здоровьем, на которые никто не обращал внимания. Такое мнение на своей странице в X выразил российский гроссмейстер Владимир Крамник.

В понедельник пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни. Ранее Крамник написал в X о плохом внешнем виде Народицкого во время стрима.

"Слишком высокая цена заплачена, но если я был единственным человеком, который кричал об очевидных долгосрочных проблемах Дэниэла, становящихся тревожными и требующих срочных мер от окружающих, в то время как "друзья" заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики, то все уже давно прогнило насквозь", - написал Крамник.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).