FIS рассмотрит вопрос участия российских лыжников в Олимпиаде

В случае положительного решения россияне смогут выступить на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на заседании совета организации во вторник рассмотрит вопрос участия россиян в международных соревнованиях.

Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью. Российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

В случае положительного решения россияне смогут выступить на этапах Кубка мира. Первые соревнования запланированы на ноябрь. 16 октября президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россиянам не позволят выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае допуска. Турнир должен пройти с 28 по 30 ноября.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты.

21 октября FIS также рассмотрит участие россиян в Паралимпийских играх 2026 года.