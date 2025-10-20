ЦСКА и "Спартак" проведут свои матчи в последнем туре "пути РПЛ" Кубка России

Красно-белые сыграют с "Динамо" (Махачкала), красно-синие - с "Акроном"

Редакция сайта ТАСС

Манфред Угальде ("Спартак") и Муталип Алибеков ("Динамо") © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Программа заключительного, шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник двумя матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" (Махачкала) - "Спартак" и ЦСКА - "Акрон".

На "ВЭБ-Арене" в Москве ЦСКА примет тольяттинский "Акрон" в матче группы D, игра начнется в 20:30 мск. В прошлом туре армейцы гарантировали себе выход в плей-офф "пути РПЛ", команда с 10 очками располагается на первой строчке в таблице квартета. "Акрон" с 5 очками идет четвертым. 23 октября сыграют их соперники по группе - калининградская "Балтика" примет столичный "Локомотив". Железнодорожники с 10 очками идут вторыми, балтийцы - третьими (5). В случае победы ЦСКА займет первое место в группе.

В этом матче за армейцев может сыграть вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев. Он получил травму голеностопа в матче с московским "Спартаком" (3:2) 5 октября. Вместо него ворота в игре РПЛ со столичным "Локомотивом" (0:3) 18 октября защищал 21-летний Владислав Тороп. "Игорь Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с "Локомотивом" уже приступит к тренировкам в общей группе", - сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. В первом круге группового этапа Кубка России ЦСКА в гостях обыграл "Акрон" (1:1, 5:4 - по пенальти).

В группе С сыграют махачкалинское "Динамо" и "Спартак", встреча начнется в 18:00 мск. "Динамо" из Махачкалы лидирует в таблице квартета с 13 очками в 5 матчах, красно-белые с 10 очками располагаются на второй позиции. Обе команды гарантировали участие в плей-офф "пути РПЛ". Матч их соперников пройдет 22 октября, "Ростов" примет на своем поле "Пари Нижний Новгород". Пока ростовчане идут третьими с 4 очками, нижегородцы замыкают таблице с 3 очками. В 1/4 финала "пути РПЛ" победитель группы D, которым сейчас является ЦСКА, встретится со второй командой из квартета С, которой сейчас является "Спартак". Победитель группы С (на данный момент лидирует махачкалинское "Динамо") сыграет со второй командой квартета D ("Локомотив").

"Спартак" впервые за месяц и спустя пять матчей во всех турнирах проведет игру с главным тренером Деяном Станковичем на скамейке запасных. Ранее серба дисквалифицировали за оскорбления судей. За время его отсутствия "Спартак" во всех турнирах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

О других матчах тура

22 октября пройдут матчи "Рубин" - "Ахмат", "Зенит" - "Оренбург". 23 октября состотся игра "Краснодар" - "Сочи". Ранее места в плей-офф "пути РПЛ" также досрочно гарантировали петербургский "Зенит", "Оренбург" и "Краснодар".

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).