Панарин прервал антирекордную серию "Рейнджерс" без голов дома из 180 минут

Российский нападающий забросил шайбу в ворота "Миннесоты"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Шайба, заброшенная российским нападающим Артемием Панариным, прервала серию без голов "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашних матчах со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин открыл счет в игре регулярного чемпионата против "Миннесоты" на 57-й секунде. Безголевая серия "Рейнджерс" прервалась на отметке 180 минут и 57 секунд. До этого команда из Нью-Йорка проиграла на своем льду "Питтсбургу" (0:3), "Вашингтону" (0:1) и "Эдмонтону" (0:2).

Серия "Рейнджерс" стала антирекордной в НХЛ в XXI веке и для существующих команд. В сезоне-2001/02 "Флорида" не забивала дома на протяжении 155 минут и 17 секунд. Антирекорд лиги по этому показателю принадлежит клубу "Питтсбург Пайрэтс", который на старте сезоне-1928/29 не забросил ни одной шайбы в домашних играх за 187 минут и 19 секунд.