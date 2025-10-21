Первый гол Юрова в НХЛ принес победу "Миннесоте" в матче с "Рейнджерс"

Игра завершилась со счетом 3:1

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 3:1 одержала волевую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юнас Бродин (6-я минута), Данила Юров (49) и Кирилл Капризов (59). У проигравших отличился Артемий Панарин (1). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 29 бросков.

Заброшенная шайба стала первым результативным действием для Юрова в НХЛ. В мае "Миннесота" подписала с 21-летним нападающим контракт на три сезона. Прошедший матч стал для россиянина пятым в составе клуба с начала регулярного чемпионата. По итогам встречи Юрова признали первой звездой, Шестеркина - третьей.

"Миннесота" занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 7 очков в 7 матчах. "Рейнджерс" идут на 6-й позиции Столичного дивизиона с 7 очками после 8 игр. "Миннесота" в следующем матче в ночь на 23 октября по московскому времени сыграет в гостях против против "Нью-Джерси". "Рейнджерс" днем позднее примут "Сан-Хосе".