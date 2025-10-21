Посольство России в Эфиопии готово посодействовать организации футбольного матча

Посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин отметил, что спортивная дипломатия является важным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между народами

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российское посольство готово оказать все необходимое содействие для предметной проработки вопроса организации товарищеского футбольного матча между сборными России и Эфиопии. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство, со своей стороны, готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи", - сказал он, отвечая на вопрос, нет ли планов организовать товарищеский футбольный матч между сборными по футболу двух стран.

Как отметил посол, спортивная дипломатия является важным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. "Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.

Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений", - подчеркнул Терехин.

