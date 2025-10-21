Гребенкин устроил драку с защитником "Сиэтла" в матче НХЛ

Форвард "Филадельфии" получил 17 минут штрафа

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Филадельфии" Никита Гребенкин и защитник "Сиэтла" Кейл Флёри © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Никита Гребенкин устроил драку с канадским защитником "Сиэтла" Кейлом Флёри в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Филадельфии". Гребенкин подрался с Флёри на 14-й минуте матча . Судьи признали россиянина зачинщиком конфликта, хоккеист получил 17 минут штрафа.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оуэн Типпетт (10-я и 36-я минуты), Трэвис Конекны (25), которому ассистировали россияне Матвей Мичков и Егор Замула, Тайсон Ферстер (14, 26). У проигравших отличились Джордан Эберле (8) и Яни Нюман (29)

"Филадельфия" располагается на пятом месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 7 очков в 6 матчах. "Сиэтл" занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 8 очками в 6 играх.

В следующем матче "Филадельфия" 24 октября в гостях встретится с "Оттавой", "Сиэтл" двумя днями ранее на выезде сыграет с "Вашингтоном".