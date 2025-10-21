"Вегас" нанес "Каролине" первое поражение в сезоне НХЛ, Дорофеев забил гол

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев забросили по шайбе в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дорофеев отличился на 11-й минуте, этот гол стал победным для команды, Барбашев забросил шайбу на 52-й минуте, также в его активе голевая передача. В составе "Вегаса" голы также забили Джек Айкел (9) и Вильям Карлссон (59), у гостей шайба на счету Себастьяна Ахо (25).

Дорофеев забросил седьмую шайбу в семи играх текущего сезона, он делит первое место в списке лучших снайперов с Шэйном Пинто из "Оттавы" и Марком Шайфли ("Виннипег"). Барбашев забил третий гол сезоне, форвард также сделал 5 результативных пасов

"Вегас" набрал 12 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Каролина" потерпела первое поражение в сезоне, команда возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 10 очков в 6 играх. В следующем матче "Вегас" в ночь на 26 октября на выезде сыграет с "Флоридой", "Каролина" двумя днями ранее в гостях проведет матч с "Колорадо".