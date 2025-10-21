Юров передаст первую шайбу в НХЛ родителям

Форвард "Миннесоты" отличился в матче с "Рейнджерс"

Нападающий "Миннесоты" Данила Юров © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров передаст родителям дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), чтобы они отвезли ее в Россию. Комментарий Юрова приводит пресс-служба "Миннесоты".

В ночь на 21 октября "Миннесота" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1), Юров забросил победную шайбу, которая стала для него первой в НХЛ.

"Счастлив быть здесь, забить первый гол. Наконец-то это случилось, это моя детская мечта, - сказал Юров. - Когда мои родители прилетят ко мне, я отдам им шайбу, они заберут ее с собой в Россию. Может быть, это произойдет летом. Я хорошо себя чувствую, работал каждый день, чтобы начать забивать, буду дальше делать свою работу".

В мае "Миннесота" подписала с 21-летним нападающим контракт на три сезона. Прошедший матч стал для россиянина пятым в составе клуба с начала регулярного чемпионата. По итогам встречи Юрова признали первой звездой.