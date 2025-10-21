Капризов рассказал, что всей душой рад за забившего первый гол в НХЛ Юрова

Форвард "Миннесоты" отличился в матче с "Рейнджерс"

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Brad Penner-Imagn Images via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов очень рад за соотечественника и партнера по команде Данилу Юрова, забросившего первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий Капризова приводит пресс-служба "Миннесоты"

В ночь на 21 октября "Миннесота" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1), Юров забросил победную шайбу, которая стала для него первой в НХЛ. Капризов забил третий гол команды.

"Старались играть более агрессивно, помогать друг другу в каждой зоне. Думаю, мы хорошо справились и создали много моментов, особенно в первом периоде, - сказал Капризов. - [Юров] все время улыбается после заброшенной шайбы, это большое событие для игрока. Рад за него всей душой. Я проводил с ним время летом, мы много тренировались вместе в Москве. Стараюсь сделать его пребывание в клубе более комфортным, но он сам проделал большую работу".

В мае "Миннесота" подписала с 21-летним нападающим контракт на три сезона. Прошедший матч стал для россиянина пятым в составе клуба с начала регулярного чемпионата. По итогам встречи Юрова признали первой звездой.